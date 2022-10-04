بتكليف من المشير حفتر..إطلاق سراح الصيادين الليبيين الموقوفين في تشاد 

العنوان – بنغازي

وصل مساء أمس الإثنين الصيادون الليبيون الأربعة الذين كانوا موقوفين في دولة تشاد إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

وأكد مصدر مطلع أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كلف ضباطًا تابعين للكتيبة 166 بالسفر إلى دولة تشاد واستلام صيادي مدينة أجدابيا.

ونقل الصيادين على متن طائرة عسكرية وهم الساعدي القذافي الشامخ الصبيحي، وأحمد صالح الفايدي، وصالح منصور الزوي، وأحمد الريفي الزوي.

وكانت السلطات التشادية أعلنت في مطلع سبتمبر المنصرم إيقاف أربعة صيادين ليبيين في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي، وبحوزتهم أسلحة نارية استخدموها في عملية صيد غير مشروع، وأسندت القضية إلى العدالة.