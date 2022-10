الدبيبة وأكار يبحثان تعزيز التعاون العسكري والتدريبي بين ليبيا وتركيا

ليبيا- بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الدفاع فيها عبد الحميد الدبيبة مع وزير دفاع تركيا خلوصي أكار التعاون العسكري بين الجانبين الليبي والتركي.

بيان صحفي مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن المناقشة امتدت لتشمل عددًا من البرامج التدريبية للمجاميع المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي.

وأضاف البيان: إن الجانبين تابعا سبل توفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة التابعة للرئاسي.

