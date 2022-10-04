الكوني واللافي: تقرير “المحاسبة” مهم لرصده المخالفات بالمؤسسات

الوطن|متابعات

عقد النائبان في المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبدالله اللافي اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، حول التقرير السنوي للديوان عن العام 2021م.

و أكد النائبان على أهمية التقرير لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة للديوان للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة أن إعداد التقرير تم وفق المعايير الدولية التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم، و كل ما ورد فيه موثق بالأدلة الكافية للنشر والاحالة الى الجهات المختصة، لاتخاذ مايلزم من إجراءات.