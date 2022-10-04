موقع إيطالي: روما تدعم تفويض باثيلي لإجراء انتخابات حرة في ليبيا

عُقد لقاء أمس في نيويورك ضم ماوريتسيو ماساري، مندوب إيطاليا الدائم لدى الأمم المتحدة، مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السنغالي عبد الله باثيلي.

وقال موقع «أونو إيطاليا»، في تقرير له، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “أشار مندوب إيطاليا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن إيطاليا ستدعم تفويض باثيلي وجهود ليبيا نحو مسار دستوري لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى الوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي، واصفاً الاجتماع بأنه مثمر”.