شكشك: تقرير ديوان المحاسبة موثق بالأدلة الكافية للإحالة لجهات الاختصاص

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال لقائه النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، أن كل ما ورد في التقرير السنوي للديوان عن العام 2021م موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وبين شكشك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء أن إعداد التقرير تم وفق المعايير الدولية التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد شكشك سعي الديوان للعمل مع كافة الجهات لتعزيز الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية مبينا أن المجلس الرئاسي أول مؤسسة تجتمع بفريق ديوان المحاسبة لتقديم ملاحظاتها حوله.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن النائبين أكدا خلال اللقاء على أهمية التقرير لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة للديوان للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.