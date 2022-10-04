باشاغا يشيد بقرار مركزي بنغازي بتعديل سعر الصرف 

العنوان – بنغازي

أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء تأييده لقرار المركزي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وقال باشاغا :”أُشيد بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف وتعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي”.

وأضاف رئيس الحكومة :”أن هذه الخطوة تسهم في تخفيض أسعار السلع والتخفيف على المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية”.

كان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أصدر أمس الإثنين القرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي

ونص القرار على أن يعدل سعر صرف الدينار الليبي ليكون (0.1833) وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، ويطبق هذا السعر على العملات الأجنبية المختلفة اعتباراً من بداية عمل يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022.

وأوضح القرار أن سعر الصرف المشار إليه في المادة السابقة يسري على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.