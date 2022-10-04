الهاين: الفدرالية خيار مناسب لفترة سياسية معينة بليبيا

الوطن|رصد

قال أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية الليبية، الدوكالي الهاين، إنّ الفدرالية “تقارب الواقع” ، وهي خيار مناسب لفترة سياسية معينة.

وعقّب الهاين، في تصريحات صحفية، قائلا: “ما أنتجته الحروب المتوالية في البلاد من تفتت النسيج الاجتماعي، وذهاب بعض الأطراف للتحكم في تدفق النفط، وأخرى للتحكم في موارده، علاوة عن عجز قادة الأطراف طيلة سنوات عن إنتاج حل سياسي توافقي”.

وأضاف الهاين أنّ الخوف من الفيدرالية جاء من أن تكون طريقة للتقسيم، إلا أنّ هناك خيارات لخلق ضمانات للحفاظ على وحدة البلاد؛ مثل زيادة عدد الفدراليات في الأقاليم التاريخية الثلاثة، أو اعتماد نظام المحافظات كصورة مخففة للفدرالية للوصول إلى الهدف، وهو تفتيت المركزية في جهة أو مدينة بعينها.