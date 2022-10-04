الدغاري: نعاني من «السلطة المركزية» وانعكاسها السلبي على خدمات المواطن 

أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن ليبيا تعاني من نظام السلطة المركزية.

وقال الدغاري في تصريح صحفي، إن “بلادنا تعاني من نظام السلطة المركزية ما انعكس سلبا على تقديم خدمات للمواطن وحل مشاكله بشكل سلس في بلد مترامي الأطراف”.

وتابع؛ “نظام المركزية هو ما دفع الكثير من الساسة وبعض السلطات المحلية التنفيذية والمكونات القبلية إلى المطالبة بالعودة للنظام الفدرالي”.

وأردف أن “أهل إقليم برقة اليوم باتوا غير قابلين لأن يكونوا إقليما واحدا كما كانوا في السابق، فعدد السكان زاد، والظروف تغيرت عما كانت عليه في الخمسينيات، وهذا الحال ينطبق على إقليمي طرابلس وفزان”.

وأكمل أن “المقترح الجديد لإقليم برقة أن يقسم على 5 أقاليم”، مردفًا أن “تقسيمة الأقاليم الجديدة من شأنها القضاء على أي شكل من أشكال المركزية، وتحقق الإدارة المحلية بعيدا عن الصراعات الداخلية داخل الأقاليم التاريخية السابقة التي عفا عنها الزمن”.

وأوضح أنه “إنْ تحقّق هذا المقترح، فسنسير نحو قيام الدولة اللامركزية المستقرة، دولة الدستور والمؤسسات، دولة العدالة وتكافؤ الفرص”.