المفوضية العليا ومجلس الحريات يتفقان على التعاون لدعم الانتخابات

اتفق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان عمر الحجازي، على صياغة مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين الطرفين في مجال دعم العملية الانتخابية في الجوانب ذات الاهتمام، من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن اللقاء الذي جرى بمقر المفوضية اليوم الثلاثاء يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية، لإطلاعهم على آخر مستجدات العملية الانتخابية، لضمان مشاركة فاعلة لكافة التيارات السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وثمن الحجازي الجهود التي بذلتها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدا أن الانتخابات هي الوسيلة الأفضل لتحقيق الاستقرار، واحترام حقوق الإنسان.

وشارك في اللقاء أعضاء مجلس الحريات، وعضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخاباترباب حلب.