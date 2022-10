المنفي: بحثنا مع الجانب التركي دفع العملية السياسية عبر انتخابات تشريعية ورئاسية

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالوفد الحكومي التركي برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو وعضوية وزير الدفاع خلوصي أكار.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للمنفي تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين بحثا دفع العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأضاف البيان: إن الطرفين شددا على وحدة التراب الليبي لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

