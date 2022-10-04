وزير الاقتصاد يحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا يقضي بحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وأغطية غرف الصرف الصحي بمختلف أشكالها وأنواعها وعلى أي هيئة كانت .

ووجه القرار رقم 903 لسنة 2022م مأموري الضبط القضائي بضبط جرائم السرقة لهذه للسلع المحظورة والتعامل مع البائع والمشتري وفقا لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة أيضا قرارا يقضي بقصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية على وزارة الداخلية .

وبحسب القرار رقم 902 لسنة 2022م فإن وزارة الداخلية والجهات الضبطية تتولى ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للتشريعات النافذة، وبموجب القرار يحظر مزاولة هذا النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القرار.