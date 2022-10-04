«الرئاسي»: إبرام الاتفاقات يتطلب التشاور مع المجلس

قال المجلس الرئاسي إن إبرام الاتفاقات يتطلب التشاور معه، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده، في إشارة إلى توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز مع تركيا.

وأضاف المجلس في بيان، أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولًا، وتابع: «ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بينها، يهدف إلى تعزيز التعاون، ولتدخل الاتفاقات حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية».

وأمس الإثنين، وقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو، وفاتح دونماز.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي: «إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز». وبشأن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، أضافت «تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة ومتى جرى تفعليها ستجد لها مجالًا للتنفيذ»، وأشارت إلى عدم مناقشتها خلال اجتماع اليوم «لأن بها شقًا فنيًا لم يجرِ مناقشته».

ردود الفعل على توقيع الاتفاقية مع تركيا

وردًا على ذلك، أعلن مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب «رفضه الشديد» توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية، وأضاف، في بيان، أنه سيبدأ في التشاور المباشر مع «الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام».

وأشار البيان إلى التأكيد على «حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه».

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفضه عقد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، معتبرًا أنها «لن تكون ملزمة للدولة الليبية».

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، في بيان إن «أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يجري إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظرا لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة قانونًا وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021».

– حمودة يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في مجال الطاقة

– الاتحاد الأوروبي: الاتفاقية الليبية التركية تنتهك حقوق الدول الأخرى

– مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية

– مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية

– حكومة باشاغا: سنبدأ التشاور مع الشركاء للرد على تجاوزات حكومة الدبيبة

– عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

– المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز

ودوليًا، أكد وزيرا خارجية مصر واليونان، الإثنين، أن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم».

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي، وفق بيان نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك». وأضاف البيان أن الوزيرين «اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين».

تركيا ترد على الموقف اليوناني والأوروبي من مذكرة التفاهم مع حكومة الدبيبة

والثلاثاء، قلل الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، من أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بالنسبة لأنقرة.

وأوضح بيلغيتش في بيان، نقلته جريدة «يني شفق التركية»، أن «الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة». وأضاف أن «جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج»، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن «دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي». ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى «عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة».