الدرقاش: أبارك لليبيا وتركيا التوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات عديدة

ليبيا – علق مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني على الاتفاقية الجديدة بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة.

الدرقاش بارك بحسب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لليبيا وتركيا التوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات شتى، مما سيكون له أثر طيب على مستقبل ليبيا الاقتصادي في ظل الخبرة التركية الطويلة التي انتجت الطفرة التركية الاقتصادية وجعلت تركيا في مصاف الدول الغنية، بعد أن كانت دولة مدينة وفقيرة.

وتابع: “أثق في أردوغان أكثر مما أثق في الدبيبة وباشاآغا والمشري وعقيلة. الرجل بالتأكيد يخاف ربي فينا أكثر منهم”.

