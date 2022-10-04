الكوني واللافي يؤكدان أهمية تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021م 

طرابلس 04 أكتوبر 2022 (وال) – أكد النائبان بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” و” عبدالله اللافي ” على أهمية التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن العام 2021م لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة للديوان للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقائهما صباح اليوم الثلاثاء مع رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك “، والذي تمحور حول التقرير السنوي للديوان.

بدوره أكد رئيس ديوان المحاسبة ” شكشك ” خلال اللقاء على أن إعداد التقرير تم وفق المعايير الدولية التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم، وكل ما ورد فيه موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد أثنى “شكشك” باهتمام المجلس ومتابعته لمخرجات التقرير كأول مؤسسة تجتمع بفريق ديوان المحاسبة لتقديم ملاحظاتها حوله، وأكد سعي الديوان للعمل مع كافة الجهات لتعزيز الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية. (وال _ طرابلس)

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