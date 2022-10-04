أبو بريق: الاتفاقية مع تركيا “وقعت” من حكومة غير شرعية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة، أحمد أبو بريق، إن الاتفاقية التي وقعتها ليبيا مع الدولة التركية وقعت من قبل حكومة غير شرعية.

وأضاف أبو بريق، أن الاتفاقية تمت في توقيت مشبوه، وأتت لتعمق الانقسام داخليا ودوليا في الملف الليبي.

ويرى عضو مجلس الدولة، أن الاتفاقية جاءت في وقت أكثر ما تحتاج فيه المصلحة الليبية إلي من يساعد علي التوافق وطمأنة الجميع، مضيفاً أن المسؤول الأول عن هذه الخطوة هم من “فضلوا الكرسي الزائل على الوطن”، وفق قوله.

يذكر أن حكومة الدبيبة، وقعت الإثنين، عدد من الاتفاقيات بين دولتي ليبيا وتركيا دون الكشف عن بنود تلك الاتفاقيات حتى اللحظة.