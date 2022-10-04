أبو بريق: الاتفاقية مع تركيا أتت لتعمق الانقسام داخلياً ودولياً في الملف الليبي

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد أبو بريق، أن اتفاقية حكومة الدبيبة مع تركيا أتت لتعميق الانقسام داخليا وخارجيا.

وقال أبو بريق، في تصريح صحفي؛ “بغض النظر عن كون الاتفاقية وقعت من حكومة غير شرعية وأنها تمت في توقيت مشبوه؛ فهي أتت لتعمق الانقسام داخليا ودوليا في الملف الليبي”.

وتابع أن تلك الاتفاقية جاءت “في وقت أكثر ما تحتاج فيه المصلحة الليبية إلى من يساعد على التوافق وطمأنة الجميع”.

وختم موضحًا أن “العتب كل العتب على أبناء جلدتنا الذين فضلوا الكرسي الزائل على الوطن”.

ووقع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أمس الإثنين، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن “أثينا لها حقوق سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار”.

ويحدد اتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط​​، وقال دبلوماسيون يونانيون إن “هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا”.

وأوضحت كلاً من مصر واليونان، أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.