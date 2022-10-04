في أول زيارة له كمبعوث ألماني لليبيا.. باك يبحث مع المنقوش عقد مؤتمر برلين 3

في أول زيارة له كمبعوث ألماني خاص إلى ليبيا بحث كرسيستيان باك، رفقة السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا “كرسيستيان باك”، رفقة السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” إمكانية عقد مؤتمر برلين “3”، والتزام الحكومة بمخرجات برلين “1،2”.

وأكد باك شرعية حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة دعم ومساندة بلاده لجهودها الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وناقشت المنقوش مع مبعوث الألماني خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس البدء في تنفيذ رؤية الحكومة السياسية للمضي قدماً نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وأن مهمة تحقيق الانتخابات هي مسؤولية الجميع تتطلب تظافر جهود الجهات التشريعية والتنفيذية بعيداً عن أي استقطابات سياسية وتجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.