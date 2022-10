التكبالي: أمر الاتفاقية التركية وحكومة الدبيبة ستكون كلمة الفصل فيه للقضاء

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة حكومة فاقدة للشرعية منذ ديسمبر 2021 وانتهت ولايتها وهذا الأمر يعرفه العالم أجمع.

التكبالي قال في تصريح لشبكة “لام”: إن الدبيبة وحكومته ليس لهم الحق في إبرام أي اتفاقيات أو مبادرات وتوريط ليبيا في أمور أخرى.

وأبدى استغرابه من المجتمع الدولي وتفرجه على ممارسات هذه الحكومة، فضلًا عن التعامل معها.

ونوّه إلى أن المشهد سوف يتعقد أكثر وسوف يتدخل القضاء في الأمر.

وأشار إلى أن أمر الاتفاقية وحكومة الدبيبة ستكون كلمة الفصل فيه للقضاء، والكل على ثقة في عدل القضاء الليبي.

