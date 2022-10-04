مترشح رئاسي يدعو الليبيين للنزول وإعلان العصيان المدني الجمعة القادمة

دعا المرشح الرئاسي، أسعد زهيو، الليبيين إلى النزول للشوارع الجمعة القادمة وإعلان العصيان المدني.

وقال زهيو في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “بعيدًا عن وضع العصي في الدواليب وبعيدًا عن محاولة التسيس والتجيير، وبعيدًا عن السلبية والاكتفاء بدور المتفرج، وبعيدًا عن البحث عن زعامات وأدوار؛ فلتكن الجمعة القادمة 7 أكتوبر الذي يصادف ذكرى مولد خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، جمعة انتزاع الحقوق”.

وأضاف زهيو؛ يجب “إعلان عصيان مدني في كل مدن وقرى وأرياف ليبيا حتى ينتزع الليبيون حقوقهم كاملةً ممن سلبها منهم عنوة طوال عقدًا من الزمن”.

وتابع: يجب أن “تتشكل خلايا لهذا العمل من الآن وتستثمر غضب الناس وحرقتها من ممارسات هذه السُلط المتعددة غير الأبهة بمعاناتهم وآلامهم وعذابهم وليستهدف هذا الحراك كل هذه السُلط التشريعية والتنفيذية على حَدٍ سَواءٌ”.

وأكمل؛ “حتى لا يحاول أحد استغلال حركة الشعب واستثمارها في مناكفاتهم آلتي دائمًا ما تصب في استمرار بقائهم”.

وختم موضحا؛ “فلننطلق وسنحدد معًا أهداف هذا الحراك والنتائج المرجوة منه في الأثناء”.