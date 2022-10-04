دبلوماسي إيطالي: الأتراك يستثمرون كثيرًا في الوجود العسكري والاقتصادي والسياسي في ليبيا

ليبيا – صرح السفير الإيطالي السابق لدى باكستان والممثل الأعلى المدني الأسبق لحلف الناتو في أفغانستان، ستيفانو بونتيكورفو بأن الوضع في ليبيا مثير للقلق.
بونتيكورفو وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، قال: “نحن موجودون هناك، لكن الأتراك يستثمرون كثيرًا في الوجود العسكري والاقتصادي والسياسي، ولديهم أيضًا جذور تاريخية”.
وأضاف: “أعتقد أن ليبيا ستمثل إحدى المسائل الرئيسية في السياسة الخارجية بعد تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا”.
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