المجلس الرئاسي يرفض مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن الاستثمار النفطي

رفض المجلس الرئاسي، في بيان له، توقيع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مُذكرة تفاهم مع تركيا، بشأن الاستثمار النفطي.

وشدد البيان، أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور مع المجلس الرئاسي، ودخولها حيز التنفيذ يتطلب التصديق عليها من المجالس التشريعية.

وأوضح الييان أن التعاون بين الدول تُنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية، تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً.

وأكد المجلس على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.