تركيا: تصريحات اليونان والاتحاد الأوروبي حول اتفاقنا مع ليبيا «لا تهمنا»

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية “طانجو بيلغيتش” أن “التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا لا تشكل أهمية بالنسبة لأنقرة”.

وقال «بيلغيتش» في بيان، بحسب وكالة الأناضول التركية، إن “الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة”.

وأضاف أن “دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب «المتطرفة» لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي”، وفق قوله.

ووصف «بيلغيتش» اليونان بأنها تحاول “اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة”، مؤكدا أنها “لن تسفر عن أي نتائج”.

ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا أكد فيه أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها، داعيا إلى تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليم، وفق البيان.