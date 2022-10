الجديد: تخفيض الدولار خطوة في الاتجاه الصحيح وستسهم في مجابهة التضخم والركود الاقتصادي

ليبيا – توجه المحلل الاقتصادي مختار الجديد بالشكر لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لقيامه بتخفيض الدولار إلى 4.26 بنسبة 15%من قيمته، واصفًا القرار بـ”الممتاز”

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أن تخفيض الدولار عملية في الاتجاه الصحيح وسيسهم في مجابهة التضخم والركود الاقتصادي.

ورأى أن القرار سيكون له أثر مباشرة على المواطن، وبالمقابل فلن يكون له تأثيرات سلبية على موازنة الدولة وميزان المدفوعات.

