نصية للحويج: كيف لنا أن نقرأ بنود المذكرة مع تركيا دون طرحها

الوطن – رصد

وجه عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، تساؤلات لوزير النفط والغاز المكلف بالحكومة المنتهية الولاية، محمد الحويج، حول الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب التركي وعدم التصريح بشأنها علنا، داعيا بضرورة توضيح بنودها بأسرع وقت لأن ذلك من حق الشعب الليبي أن يطلع على ماهية تلك البنود الموقعة.

وقال نصية في تغريدة لها عبر تويتر: ” ‏السيد محمد الحويج نصح في تصريحه الى القراءة قبل الكلام ، وانا اتفق معه ولكن السؤال ماذا نقأ ، ونامل عرض مذكرة التفاهم للاطلاع او الخروج وشرح بنودها “.

وأضاف نصية:” صحيح مذكرات التفاهم امر طبيعي بين الدول ولكن لا ننسى ان وضعنا نحن غير طبيعي”.