شكشك: كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة للجهات المختصة

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أن تقرير ديوان المحاسبة تم إعداده وفق المعايير الدولية التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم.

وقال شكشك خلال اجتماعه مع نائبي المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، إن كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار شكشك إلى أن المجلس الرئاسي أول مؤسسة تجتمع بفريق ديوان المحاسبة لتقديم ملاحظاتها حوله، مؤكداً أن ديوان المحاسبة يسعى للعمل مع كافة الجهات، لتعزيز الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية.

من جانبهما أكدا الكوني واللافي، أهمية التقرير لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد.