السائح يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الحريات لدعم العملية الانتخابية

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان عمر الحجازي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الحريات، وعضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

يأتي اللقاء في إطار التواصل مع كل الاطراف المهتمة بالعملية الانتخابية، لاطلاعهم على أخر مستجدات العملية الانتخابية، لضمان مشاركة فاعلة لكافة التيارات السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وحسب بيان للمفوضية، فقد أفضى الاجتماع الى الاتفاق على صياغة مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين الطرفين في مجال دعم العملية الانتخابية في الجوانب ذات الاهتمام، من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين.

ومن جهته ثمن “الحجازي” الجهود التي بذلتها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها، فالانتخابات هي الوسيلة الأفضل لتحقيق الاستقرار، واحترام حقوق الإنسان.