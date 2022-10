معلقًا على تصريحات المنقوش.. الشركسي: شهود زور لعملية بيع للوطن واستباحة لمقدراته

ليبيا – علق أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي على تصريحات وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة.

الشركسي قال بحسب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المنقوش التي استقبلت ورحبت وودعت تقول في مؤتمرها الصحفي لا علم لها بفحوى الاتفاقية، ولاعلم لها ببنودها، هي فقط ترحب بشيئ تعرفه، شهود زور لعملية بيع للوطن واستباحة لمقدراته، أوقفوهم كلًا حسب جهده”.

