المنفي: أثمن دور ألمانيا في حل الأزمة وتمهيد الطريق نحو الاستقرار

الوطن|رصد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان بالمجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، بحضور السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى مشروع المصالحة الوطنية والخروج من الانسداد السياسي والوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.

ومن جهته، ثمن المنفي دور ألمانيا الإيجابي تجاه ليبيا، خاصةً من خلال مساعيها في مساري برلين (2،1)، لإيجاد حل للأزمة الليبية، والخروج بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار في البلاد.

ومن جانبه، أشاد “باك” بدور المجلس الرئاسي كونه يمثل وحدة ليبيا، لافتًا إلى أن ألمانيا تسعى مع شركائها الإقليمين لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.