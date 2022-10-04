ليبيا الان

الحويج يمنح داخلية الدبيبة وحدها حق استيراد آلات صنع “طارقات السيارات”

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدةالوطنية المؤقتة، قرارا بقصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات على وزارة الداخلية باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية.

وحمل القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها بفيسبوك، رقم 902 لسنة 2022م بشأن قصر توريد سلعة، حيث نص القرار في مادته الأولى “بقصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية على وزارة الداخلية”.

وأشار القرار في المادة الثانية إلى أن تتولى وزارة الداخلية والجهات الضبطية ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وفقا للتشريعات النافذة، وحظر مزاولة هذا النشاط بالمخالفة لإحكام هذا القرار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك