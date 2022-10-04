الدبيبة يوجه بسرعة إعداد مقترح لإنشاء المجلس الوطني للمرأة الليبية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «وزيرة الدولة لشؤون المرأة، لزيادة النشاطات الحكومية الداعمة للمرأة، وسرعة تقديم مقترح لإنشاء المجلس الوطني للمرأة الليبية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء توجيه الدبيبة خلال لقائه اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع عضوات ملتقى القيادات النسائية في ليبيا الذي يضم عددًا من الرائدات في العمل الاجتماعي والنسائي من مختلف المدن والمناطق.

تنظيم العمل النسائي في ليبيا

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة استعرض خلال اللقاء جهود الحكومة في معالجة أوضاع المرأة العاملة في القطاعات الخدمية والإنتاجية، مؤكدًا على «ضرورة النظر في تنظيم العمل النسائي في ليبيا وفقًا للهياكل الوطنية المعمول بها».

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إشادة نسائية بجهود حكومة الوحدة الوطنية

كما أكد الدبيبة للقيادات النسائية «أن من أولويات عمل الحكومة الاهتمام بشريحة المرأة وتمكينها من حقوقها، سواء أكانت السياسية أم الحقوقية أم المادية»، مشددًا على «ضرورة الانتباه للمنظمات والأطراف التي تسعى لاستغلال قضية المرأة وتوجيهها سياسيًا وفقًا لأجندة تتعارض مع هوية المرأة الليبية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن عضوات ملتقى القيادات النسائية عبرن من جهتهن عن تقديرهنّ لجهود الحكومة في معالجة أوضاع المرأة الليبية، والمواطن الليبي في عموم البلاد، مؤكدات على ما حققته الحكومة من إنجازات على الأصعدة الخدمية والتنموية.

لقاء الدبيبة مع عضوات ملتقى القيادات النسائية الليبية، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عضوات ملتقى القيادات النسائية الليبية، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عضوات ملتقى القيادات النسائية الليبية، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عضوات ملتقى القيادات النسائية الليبية، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (حكومتنا)