غيث: المركزي اتخذ قرارًا بتعديل سعر الصرف خلال اجتماع مستوفٍ للنصاب القانوني

ليبيا – أكّد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي امراجع غيث اتخاذ مجلس إدارة المصرف قرارًا بتعديل سعر الصرف خلال اجتماع مستوفٍ للنصاب القانوني.

غيث وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” قال: إن محافظ المركز الصديق الكبير لم يكن حاضرًا للاجتماع، لافتًا إلى أن بداية العمل بقرار تعديل سعر الصرف الجديد سيكون ابتداءً من 16 أكتوبر القادم، وأن تطبيقه من عدمه يسأل عنه الصديق الكبير.

وفي سياق متصل ،قال غيث في تصريح لموقع “العربي الجديد” إن سعر الدولار سيكون 4.23 دينار على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر وصولاً إلى سعر توازني.

وأوضح أن السعر الجديد تم بناءً على دراسة اقتصادية ناقشها أعضاء مجلس إدارة المركزي.

وحول سؤاله بشأن الحلول المطروحة في حال رفض محافظ المصرف العمل بالقرار المشار إليه، قال إن أعضاء مجلس الإدارة لديهم سلطة القرار بشأن تعديل أو تغيير سعر الصرف.

