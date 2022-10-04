الأبلق: مذكرة التفاهم مع تركيا غير ملزمة قانونيًا 

أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة عمّار الأبلق، أنّ “الحكومات والمؤسّسات المختلفة توقّع مذكّرات تفاهم، وهو شيء متعارف عليه إلا أنّها غير ملزمة من الناحية القانونية”.

وقال «الأبلق» في تصريح صحفي، إنّ “مذكّرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي لا يترتب عليها أيّ التزام على الدولة الليبيـة، وليس كما يتداول في وسائل الإعلام المختلفة”.

وأوضح أنه “في حال توقيع اتفاقيات سواء كانت ثنائية أو متعدّدة الأطراف فإنها تعتبر حجّة قانونية وملزمة لأطرافها، وفي كلّ الدساتير تحتاج الاتفاقيات التي توقّعها السّلطة التنفيذية لموافقة السلطة التشريعية عليها”.

وختم الأبلق أن “الدولة الليبيـة بحاجة ماسّة اليوم لفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الدّول في المجالات المختلفة، ومن أهمّها مجال الطاقة على أساس المصالح المتبادلة وتكافؤ الأطراف”.