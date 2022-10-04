مفوضية الانتخابات ومجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان تبحثان آخر مستجدات العملية الانتخابية

طرابلس 04 أكتوبر 2022 (وال)- التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر الحجازي.

وأفادت المفوضية بأن اللقاء الذي حضره عددًا من أعضاء مجلس الحريات؛ يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية، لإطلاعهم على آخر مستجدات العملية الانتخابية، لضمان مشاركة فاعلة لكافة التيارات السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وبحسب المفوضية؛ فقد توصل الاجتماع إلى الاتفاق على صياغة مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين الطرفين في مجال دعم العملية الانتخابية في الجوانب ذات الاهتمام، من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين.

من جهته، ثمن الحجازي الجهود التي بذلتها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، فالانتخابات هي الوسيلة الأفضل لتحقيق الاستقرار، واحترام حقوق الإنسان. (وال)

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