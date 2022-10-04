«مانديلا ليبيا» يُدين اتفاقية الدبيبة مع تركيا ويدعو الجماهير للتحرك

أدان حراك مانديلا ليبيا في بيان الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مع الجانب التركي واعتبرها تفريط في السيادة الليبية.

وبحسب البيان الذي تضمنه مقطع مرئي نشر على الصفحة الرسمية للحراك، عبر الحراك عن شديد أسفه لما تعرضت له السيادة الليبية من انتهاكات متتالية منذ عام ٢٠١١م، وحتى الآن.

وشدد الحراك أن حكومة الدبيبة تفرط بشكل غير مبرر ، في السيادة الوطنية الليبية، وأعضائها نقشوا اسمائهم في سجلات الخيانة والغدر بتراب الوطن مقابل بقائهم في سدة الحكم.

وأكد الحراك أن حكومة الوحدة الوطنية لا تملك حق إبرام اتفاقات أو اتخاذ قرارات تضر من شأنها بالعلاقات الخارجية الخاصة بالدولة الليبية خلال المرحلة الانتقالية أو تقييدها باتفاقات طويلة الأجل.

ودعا الحراك الشعب الليبي للتحرك بشكل يتناسب مع هذه الاتفاقية التي جائت بمثابة مكافئة للحكومة التركية مقابل دعمها لبقاء حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في الحكم.