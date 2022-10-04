«ثابت» يشارك في تكريم مندوب مصر بالجامعة العربية لانتهاء فترة عملهم

شارك مندوب ليبيا بالجامعة العربية في حفل تكريم مندوب مصر لانتهاء فترة عمله.

وجاءت دعوة السفير عبد المطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، من خلال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالرحمن بن سعيد بن الجمعة لحضور حفل غداء لتكريم مندوب جمهورية مصر العربية لانتهاء فترة عمله.

وشارك في حفل التكريم عددًا كبيرًا من السفراء، ومندوبي الدول العربية لدى الجامعة،وعدد من المسؤولين.

ومن جانبه أشاد السفير عبد المطلب ثابت، بروح التعاون والصداقة التي كانت بينه وبين السفير محمد أبو الخير، طوال فترة عمله، تحت مظلة جامعة الدول العربية.