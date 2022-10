‏ليبيا – رأى رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال مع تركيا تصب في صالح ليبيا.

القماطي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “بما أن مذكرة التفاهم بين ⁧‫ليبيا‬⁩ و ⁧تركيا‬⁩ في مجال الطاقة قد أغضبت اليونان ومصر فاعلم أنها في صالح ليبيا”.

وأضاف: “علاقة ليبيا وتركيا بعمق 470 سنة وستكون علاقة شراكة استراتيجية لعقود قادمة”.

وتابع القماطي حديثه: “على ⁧‫مصر‬⁩ أن تتعايش مع هذا وتبني كذلك علاقة خاصة مع ليبيا بشرط أن تحترم سيادتها وخياراتها السياسية”.

Shares

The post القماطي: بما أن مذكرة التفاهم بين ليبيا و تركيا أغضبت اليونان ومصر فاعلم أنها في صالح ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية