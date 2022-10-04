مفوضية الانتخابات تُصدر مطبوعة فصلية تهتم بنشر وتوثيق كافة الأخبار والأنشطة المتعلقة بالعملية الانتخابية

طرابلس 04 أكتوبر 2022 (وال)- أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ أنها شرعت منذ منتصف الشهر الماضي بإصدار العدد صفر من صحيفة “نوافذ انتخابية” وهي صحيفة فصلية متنوعة تعنى بالشأن الانتخابي.

وأوضحت المفوضية في تعريفها بالمطبوعة “نوافذ انتخابية”؛ بأنها صحيفة تهتم بنشر وتوثيق كافة الأخبار والأنشطة المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما توفّر خدمة التغطية الشاملة والمستمرة للأنشطة والبرامج التدريبية والتوعوية التي تقوم بها المفوضية، من خلال إداراتها ومكاتبها المنتشرة بكافة ربوع البلاد وبالتعاون مع شركائها.

كما تهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال هذه المطبوعة إلى رفع مستوى التوعية الانتخابية من خلال نشر مواد متخصصة، توضح أهمية المشاركة السياسية وتعزيز جهودها المتواصلة في أداء رسالتها وفق مبادئ الشفافية والحيادية والنزاهة.

وتضمن العدد “صفر” العديد من المقالات والأخبار؛ أبرزها لقاء مع رئيس مجلس المفوضية تحدث فيه عن أبرز القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية ومستوى جهوزية المفوضية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

هذا وسيتم توزيع الصحيفة من خلال المكاتب التابعة للمفوضية في الأماكن الحيوية كالمطارات والأسواق والدوائر الحكومية. (وال)

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