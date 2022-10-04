الحويج يحظر تصدير أغطية “البلاعات”

أصدر محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، قرارا بحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وأغطية غرف الصرف الصحي بمختلف أشكالها وأنواعها.

ووجه مأموري الضبط القضائي إلى معاملة البائع والمشتري وفقا لأحكام المساهمة الجنائية.

كما أصدر الحويج قرارا بقصر توريد آلات ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات على وزارة الداخلية، باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية.

ودعا وزارة الداخلية والأجهزة الضبطية إلى ضبط المخالفين لأحكام قراره، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا للتشريعات النافذة.