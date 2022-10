الخميسي: قرار مركزي البيضاء بتعديل سعر الصرف سيبقى حبرًا على ورق لأن الخزائن كلها في طرابلس

ليبيا – علق المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي على قرار تعديل سعر صرف الدينار، بالقول: “إن قرار مركزي البيضاء يبقى حبرًا على ورق، ومحاولة للضغط على مركزي طرابلس والقول نحن هنا”.

الخميسي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن توحيد المصرف المركزي، رغم كل ما تردد في الإعلام، يحتاج إلى وقت، ومعالجة الأرصدة المالية والخسائر بالمصارف في المنطقة الشرقية ويحتاج إلى تسويات مالية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقًا بين الطرفين بشأن التوحيد، لكن من يملك خزائن المركزي هو من يحكم المنظومة والخزائن كلها في طرابلس.

الخميسي اعتبر أن التجاذبات السياسية دخلت على سعر الصرف وهي ليست مسألة غريبة، فقبل فترة طالب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بتغيير سعر الصرف، ولا علاقة له بذلك.

