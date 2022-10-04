اللافي يلتقي رئيس مجلس التخطيط الوطني ورئيس لجنة المتابعة لمشروع المصالحة الوطنية

طرابلس 04 أكتوبر 2022 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللاقي اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح احرير ورئيس لجنة المتابعة لمشروع المصالحة الوطنية أيمن سيف النصر، وفريق العمل المصاحب لهما الذين قدموا له إحاطة للخطوات المتخذة؛ لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات المتخذة لعقد الملتقى التحضيري المزمع انعقاده خلال الأيام القادمة، والذي سيضم تمثيلا واسعًا لكافة الأطراف والمناطق في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي أكد بأن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة، من خلال المهام والخطوات المنجزة خلال الأشهر الماضية منذ إطلاق المشروع، وأن الملتقى التحضيري سيكون حجر الأساس لمؤتمر المصالحة الوطنية الشامل الذي سيتبعه خلال فترة وجيزة. (وال)

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