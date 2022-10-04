المنقوش تستقبل سفير ألمانيا ومبعوثها إلى ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كرسيستيان باك، في أول زيارة له لليبيا كمبعوث رفقة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت؛ في مقر الوزارة بطرابلس.

وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، ناقشت المنقوش مع مبعوث ألمانيا، البدء في خطوات رؤية الحكومة السياسية لما اسمته بتمهيد الاستقرار السياسي، وصولا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية.

وقالت المنقوش إن مهمة تحقيق الانتخابات هي مسؤولية الجميع وتتطلب تظافر جهود الجهات التشريعية والتنفيذية بعيداً عن أي استقطابات سياسية وتجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وناقشا الجانبان الألماني والليبي، إمكانية عقد مؤتمر برلين “3”، والتزام الحكومة بمخرجات برلين “1،2”.