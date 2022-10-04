أمن طرابلس: القبض على متهم في جريمة قتل منذ 2012 

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كشفت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة الحي الصناعي قبض على شخصًا متهمًا في قضية قتل منذ عام 2012.

وأوضحت المديرية أنه بعد أن وردت معلومة للمركز في 19/10/2012 مفادها وجود ثلاثة اشخاص مصابين بأعيرة نارية داخل مستشفى الحوادث.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أنه بانتقال فريق التحقيق تبين أن الأول يدعى “م.ف.م” مفارق الحياة والثاني يدعى “م.ا” حالته حرجة والثالث يدعى “ب.ع.ا” تم نقله لمستشفى الطبي لتلقي العلاج.

وذكرت المديرية أنه بعد أن تم ضبط أقوال أحد المسعفين شقيق أحد المصابين وهو يدعى “ه.ع.ب.ا” أفاد بأن الجاني بعد أن اتضح له سرقة منزله قام بأخذ بندقية كلاشن كوف وبحث عن القتيل وهو ابن اخته فوجده رفقة اصدقائه بسيارة فقام بإطلاق النار عليهم.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 2/10/2022 تم ضبط المدعو (م.م.ا) مواليد 1986 وجلبه للمركز وبنهاية الاستدلال معه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالته للنيابة العامة من حيث الاختصاص.