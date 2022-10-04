الساعدي: الاعتداء على مسار النهر الصناعي «أجدابيا بنغازي» بسيط

أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي أن “فرق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال الناجمة عن الاعتداءات التي طالت آبارا في يفرن وأجدابيا خلال اليومين الماضيين”.

وقال «الساعدي» في تصريح صحفي، إن “الاعتداء الواقع على المسار أجدابيا بنغازي بسيط، ونحن بصدد عقد اجتماع في أجدابيا لبدء حملة واسعة تستهدف إزالة كل الوصلات غير الشرعية على خطوط وأنابيب النهر”.

وكان جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، قد أعلن السبت الماضي السيطرة على التسريب الذي وقع بمسار خط اجدابيا -بنغازي.

وكان مدير موقع خزان سلوق، قد أفاد بحدوث اعتداء صباح السبت الماضي على المحطة رقم 122+860 خط اجدابيا / بنغازي.

وناشدت إدارة جهاز النهر الصناعي كافة الجهات الأمنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن القومي المائي لمدينة بنغازي