رصد 12 مخالفة في حملة تفتيش على المخابز والمطاعم بالجبل الأخضر

أعلن جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، رصد 12 مخالفة خلال حملة تفتيش على المخابز والمطاعم في نطاق الجبل الأخضر، والتي جرى إعداد تقرير مفصل لجهات القضائية بشأنها.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن حملة التفتيش سجلت العديد من المخالفات التي تتمثل في الاشتراطات الصحية والعامة للمخابز ومطاعم.

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المخالفات المسجلة:

1-النظافة العامة سيئة.

2- لا يوجد ترخيص لبعض المخابز ومطاعم.

3- عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.

4- الأسقف والحوائط والأرضية متهالكة.

5- عدم وجود ميزان.

6- عدم وجود غربال.

7- المخزن لبعض المخابز غير مطابق للمواصفات.

8- المعدات متهالكة ومتسخة.

9- عدم وجود تحلية للمياه.

10- عدم الاهتمام بالإنارة الصناعية.

11- عدم وجود برنامج محدد لمكافحة الآفات والقوارض.

12- إجراءات السلامة معدومة من خلال التوصيلات الكهربائية السيئة.

جانب من المخالفات المرصودة خلال حملة التفتيش (مركز الرقابة على الأغذية)