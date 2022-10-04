158 سودانيا يصلون الخرطوم من ليبيا ضمن مبادرة أوروبية دولية للهجرة

الوطن / رصد

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن وصول 158 سودانيًّا إلى مطار الخرطوم قادمين من العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في إطار المبادرة الأوروبية المشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الاوروبي.

وقال الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين، نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، في تصريحات صحفية لإعلام جهاز المغتربين، أن هذه العودة “تعتبر واحدة من الجهود المبذولة من قبل الدولة ممثلة في جهاز المغتربين ووزارات الخارجية، الداخلية، الصحة وجهاز المخابرات العامة، سلطة الطيران المدني وشركة مطار الخرطوم، وذلك من أجل حماية وإعادة هؤلاء المواطنين السودانيين بطريقة آمنة وكريمة وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية” وفق تعبيره.

وأضاف سيد أحمد أن دور جهاز المغتربين في هذا المشروع يتمثل “في التنسيق عبر الجاليات السودانية في ليبيا بتوجيه المهاجرين للتسجيل ضمن برامج العودة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة في السفارة السودانية بطرابلس والقنصلية العامة ببنغازي”.

مؤكدا أن من ضمن دور الجهاز أيضا “استقبال العائدين وإكمال إجراءات الحصر والتسجيل بمطار الخرطوم بالتنسيق مع الفريق المشترك بين جهاز المغتربين والمنظمة الدولية للهجرة، فضلا عن إكمال إجراءات تقييم درجة الهشاشة بتحديد حوجة العائدين، بجانب إكمال إجراءات التأمين الصحي لهم .