الرئاسي: لتدخل الاتفاقيات بين الدول حيز التنفيذ يتطلب مصادقتها من المجالس التشريعية 

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أكد المجلس الرئاسي أنه حتى تدخلَ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور معه، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.

وكشف الرئاسي أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً.

وأشار المجلس الرئاسي، إلى أن ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها، يهدف إلى تعزيز التعاون.