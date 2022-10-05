صوان: حكومة الدبيبة تفرض نفسها كأمر واقع في طرابلس

الوطن / رصد

قال رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، إنّ حكومة الدبيبة هي “حكومة تفرض نفسها كأمر واقع في طرابلس”، مؤكّدًا على “انتهاء ولايتها بحسب اتفاق جنيف الذي لا يجيز لها توقيع أية اتفاقيات” وفق تعبيره.

وأكد صوان، في تصريحات صحفية، أنّ “هناك حكومة أخرى منتخبة من البرلمان في الوسط والجنوب والشرق، مشدّدًا على أنّ “التوقيت السياسي يشهد انقساما كبيرا ونتج عنه حكومتان وأجسام أخرى منقسمة على نفسها ولكل طرف داعموه ومؤيدوه”.

وأضاف صوان أنّه “من غير الملائم توقيع أي اتفاقية في هذا الظرف من الانقسام” معتبرًا أن ذلك ليس في مصلحة ليبيا، وأنّ “توقيع الاتفاقية في هذا الظرف يعمق الانقسام الداخلي ويزيد من رفض الطرف الآخر لتركيا”.

فيما أكد أن “تركيا كانت قد بذلت جهود طيبة والتمسنا منها انفتاحا أكبر في علاقاتها مع كل الأطراف في ليبيا” وفق قوله.