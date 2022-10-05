مخصصة لفروع الوحدة..المركزي: وصول 60 مليون دينار إلى مطار بنينا 

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كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي شحنة سيولة بقيمة 60 مليون إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وأضاف الفريق – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن السيولة التي وصلت مخصصة لفروع مصرف الوحدة.

وأوضح فريق السيولة في المركزي أنه يعمل على نقل شحنات سيولة لباقي فروع مصارف المنطقة الشرقية.

وأكد الفريق أنه مستهدف نقل 400 مليون دينار خلال هذا الأسبوع، والأسبوع القادم لفروع مصارف الوحدة والجمهورية والتجاري الوطني وشمال أفريقيا.