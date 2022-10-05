الدبيبة للمبعوث الألماني: لابد من مشاركة ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي

أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك ، على رؤيته للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مطالبًا بضرورة إشراك ليبيا في أي اجتماعات دولية خاصة بالأزمة.

وبحسب منصة حكومتنا على «فيسبوك»، في منشور لها ذكرت فيه ، إن الدبيبة ناقش مع المبعوث الألماني خلال اللقاء الذي عُقِد اليوم الثلاثاء ، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس «أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها».

كما شدد الدبيبة خلال اللقاء على «ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي»، مؤكدًا أن «الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين» الذين يتطلعون إلى «إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية».

مؤكدًا «على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات»، وشدد كذلك على ضرورة «ألّا تتضمن أحكامًا مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله».

ونبّه الدبيبة إلى «ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاتها سببًا في انقسام آخر. لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما تقدم الدبيبة خلال اللقاء بالتهنئة للمستشار الألماني أولاف شولتس والشعب الألماني الصديق بمناسبة العيد الوطني الألماني الذي يوافق الثالث من أكتوبر.