اجتماع فني لعرض نشاط المصافي عام 2022

الوطن / متابعات

انطلقت، الاثنين بقاعة اجتماعات شركة سرت لإنتاج النفط والغاز بمرسى البريقة، الاجتماعات الفنية لاستعراض نشاط المصافي، وكانت البداية بعرض نشاط المصافي لشركة الخليج العربي للنفط مع المؤسسة الوطنية للنفط.

ووفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد تخلل الاجتماع مناقشة واستعراض نشاط الشركة والمشاريع والصعوبات التي تواجه تنفيذها فيما يتعلق بنشاط المصافي مع الإدارة العامة للتصنيع والبتروكيماويات بالمؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التفتيش والقياس.

وخلال الاجتماع تم عرض نشاط مصفاتي السرير وطبرق وعرض نشاط الإدارات ومناقشة الصعوبات والعراقيل ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وحضـر الاجتمـاع عـن جانب المؤسسـة خالـد اجويلـي مديـر عـام الإدارة العامـة للتصنيع، وخالـد بوخطوة مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئـة وعـدد من المختصين.

أما عن شركة الخليج العربي للنفط حضر الاجتماع فرج المشاي عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة وظافر بن علي مدير إدارة المصافي، وعوض أكويدير مدير إدارة الصيانة، وسمير الريشي مدير إدارة تقنية المعلومات، وبشير رشوان مدير إدارة التدريب والتطوير ومختصي الشركة.